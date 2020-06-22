VALİLİKTEN SAMATYA HASTANESİNDEKİ YANGIN AÇIKLAMASI İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği'nden Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği'nden Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA