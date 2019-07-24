Son dakika! Valilikten saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok

Ankara'da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ: OLAY HUSUMETTEN KAYNAKLANIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde incelemelerde bulundu. İncele sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin," Aynı apartmanda husumetli olduğu komşusu tarafından müsteşar Poganshev saldırıya uğradı. İntihar eden saldırıyı gerçekleştiren kişi emekli bir albay. Olayın siyasi bir yönü yok" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.