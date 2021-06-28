Valilikten sahte alkol açıklaması
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Valilikten sahte alkol açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Valilikten sahte alkol açıklaması Tekirdağ Valiliği, Çorlu İlçesindeki sahte alkol faciasına ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Valilikten sahte alkol açıklaması

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliği, Çorlu İlçesindeki sahte alkol faciasına ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "24/06/2021 tarihinden bu güne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2'si ex olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16'sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.

Valilikten sahte alkol açıklaması
Valilikten sahte alkol açıklaması
Valilikten sahte alkol açıklaması
Valilikten sahte alkol açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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