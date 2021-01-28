Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama
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Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

28.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:16
Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği'nden Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili yapılan açıklamada, saat 10.00'da kurtarma operasyonunu başladığı belirtildi.

 İSTANBUL Valiliği'nden Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili yapılan açıklamada, saat 10.00'da kurtarma operasyonunu başladığı belirtildi.

Beykoz Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55'te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti. Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00'da çeki

halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi.

 


Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama
Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama
Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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