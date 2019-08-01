Valilikten prim borçlarına ilişkin açıklama

Sakarya Valiliğince, bazı basın yayın organları ve internet haber sitelerinde yayımlanan, kentte selden etkilenenlerin prim borçlarına 1 yıl erteleme yapılmadığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de selden etkilenenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının 1 yıl ertelendiği ancak kentte selden etkilenenlere erteleme yapılmadığına dair çıkan haberlerin valilikçe incelendiği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 30 Temmuz tarihli "Sel Felaketinden Dolayı Erteleme" konulu yazısına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce, Sakarya ve Zonguldak il ve ilçelerinde 18 Temmuz'da aşırı yağışlar nedeniyle hayatı önemli ölçüde etkileyen bir sel felaketi meydana gelmiştir. Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan sel felaketi nedeniyle sigortalı, genel sağlık sigortalıları ve sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin mağduriyetlerinin kurumumuzca asgariye indirilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Bu bağlamda, sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri, sigortalılar ile kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten 18 Ekim'e kadar talepte bulunmaları ve sel felaketinden etkilendiklerini belgelemeleri kaydıyla, 18 Temmuz tarihinden önce ödeme süresi dolmuş (2019 mayıs ayı ve öncesi) mevcut kuruma olan borçları ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek kuruma olan borçları, (2019 haziran, temmuz, ağustos, eylül) vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar kurumca ertelenebilmesi mümkün bulunmaktadır.' denilmektedir."

Kaynak: AA