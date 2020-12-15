Valilikten önemli kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri uyarısı
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Valilikten önemli kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri uyarısı

15.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:30
Valilikten önemli kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri uyarısı

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri için nüfus Müdürlüklerinde yaşanan izdiham sonrası Balıkesir Valiliği yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri için nüfus Müdürlüklerinde yaşanan izdiham sonrası Balıkesir Valiliği yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Valilik, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Son günlerde İlimiz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde yoğunluklar yaşandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda T.C Kimlik Kartı yenileme işlemlerinin 2020 yılı sonunda sona ereceği, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi değerli kağıt ve harç bedellerinin yüksek oranlarda artacağına veya belgelerini yenilemeyenlere sene sonunda cezai işlem uygulanacağına dair algının oluştuğu öğrenilmiştir. T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesi ve değerli kağıt harç bedellerinin yüksek oranlarda artacağına veya belgelerini yenilemeyenlere sene sonunda cezai işlem uygulanacağına dair çıkan haberler asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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