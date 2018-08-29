Valilikten Kaza Sonrası Çaya Sızan Kimyasal Madde Uyarısı

Karabük Valiliği, meydana gelen trafik kazası sonrası kimyasal madde yüklü tırdan Hamamlı Çayı'na sızıntı olması nedeniyle vatandaşları uyardı.

Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü İsmetpaşa mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Hamamlı Çayı'na sızıntı olması nedeniyle Valilikten yapılan açıklamada, "Hamamlı çayı boyunca koruma hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama vb. nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanılmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeni ile çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır" denildi. - KARABÜK