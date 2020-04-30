Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı
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Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı

Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı
30.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:55

Tokat'ta evden uzaklaştırma kararı olan baba, mahkeme kararı gereği her hafta çocukları ile görüşme izni bulunsa da, korona virüs salgını önlemleri kapsamında çocukları sokağa çıkamadığı için bir aydır çocukları ile görüşemedi, babanın çocuklarını görebilmek için Tokat Valiliğinden istediği...

Tokat'ta evden uzaklaştırma kararı olan baba, mahkeme kararı gereği her hafta çocukları ile görüşme izni bulunsa da, korona virüs salgını önlemleri kapsamında çocukları sokağa çıkamadığı için bir aydır çocukları ile görüşemedi, babanın çocuklarını görebilmek için Tokat Valiliğinden istediği izin talebini de reddedildi

Tokat'ta 20 yıllık evli 2 çocuk babası Zihni Kurulur (40) eşi F.A.Z (42) ile aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında evden uzaklaştırma kararı verilen baba yaklaşık 7 aydır evinden uzakta yaşıyor. Çocukları ile mahkeme kararı gereği dışarıda buluşabilen Kurulur, korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaşından altına bulunanların sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle görüşemiyor. 19 yaşındaki kızı ve 12 yaşında oğlu ile yaklaşık bir aydır görüşemeyen baba, çocuklarının dışarı çıkmasına izin verilmesi için birçok yere başvurduğunu ama sonuç alamadığını söyledi. Tokat Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünde ilgili birimlerle görüşmesine rağmen sonuç alamadığını belirten baba özel bir izinle çocuklarına kavuşmak istiyor.

Çaresiz kaldı

Özel sektörde çalışan Kurulur, çocuklarını görmek kendisine izin verilmediğini belirtip "6284 sayılı yasanın mağdurlarındanım. Yaklaşık 7 aydır evimden uzakta yaşıyorum. Korona virüs salgını nedeniyle çocuklarımın yaşları kurtarmadığı için evden çıkamıyorlar. Benimde uzaklaştırma kararım olduğu için yasayı ihlal edeceğimden dolayı evime gidip çocuklarımı göremiyorum. Bundan önceki süreçte okula giderken dışarıda parkta rahat bir şekilde buluşa biliyorduk. Ben şu an korona virüs salgını nedeniyle dediğim gibi dışarı çıkarmıyorlar ve ben de onlara uzaklaştırmam olduğu için yanlarına gidip kendilerini göremiyorum. Bu süreçte ilgili birimlerden destek istedim ama herhangi bir destek göremedim. Kolluk kuvvetlerine gittiğimde 'illa bir darp şiddet bir şey mi olması lazım ki bana yardım edeceksiniz?' diye söyledim de yine yanaşılmadı. Böyle bir mağduriyetim var" dedi.

"Evlatlarını da görmek, onlarla da hasret gidermek istiyorum"

Yaşadığı süreci dile getiren Kurulur, "6284 sayılı yasa Türkiye'nin bence kanayan bir yarası. Türk aile birliğinin temelden ciddi anlamda sarsılmasına birçok olumsuz olanaklar sağlayan bir yasa olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddet evet ben de karşıyım 20 yıllık evliliğim süresince 19 yaşında kız evladım ve eşime bir fiske dahi vurmadım. Herhangi bir suretle bir baskıda bir şiddetle bulunmadım ama bu yasadaki boşluklardan dolayı delil şahit gözetmeksizin kadının beyanı esastır dan dolayı evimden 7 aydır uzaktayım. Son 40 gündür de evlatlarımı göremiyorum. Evlatlarını da görmek bir şekilde onlarla da hasret gidermek istiyorum. Tabiri caizse bu süreçte onları benim psikolojik bir desteğimdi, onlardan da uzak kalmak biraz daha benim moral ve motivasyon olarak yıprattı. 6284 sayılı yasanın da mağduru bir Türk erkeği olarak, bu yasanın bizim aile yapımıza uygun olmadığını bir kere zar buradan yetkililere dile getirmeyi ve bunu bir kez daha gözden geçirmenizi rica ediyorum. Yasa tabiri caizse hani bir Türk ailesine 'karı koca arasına şeytan bile girmez' derler. Bunu bir yabancı anlatamazsınız ama Türk ailesini anlatırsınız. Tabiri caizse şu an bu yasa şeytandan daha üstün diyebilirim" diye konuştu.

Çocuklarının fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor

Yaklaşık bir aydır çocuklarını göremediğini belirten Kurulur, "Buradan sizin aracınızda 12 yaşındaki oğlumla, 19 yaşındaki kızıma, ikisi de buradan çok özlediğimi dile getirmek istiyorum. Evlat bir insanın yaşam için hayattaki mücadelesi için çok büyük etkenlerden unsurlardan bir tanesi diyebilirim. Yaşam kaynağımdı onlar. Onlardan uzak olmak, seslerini dahi duyamamak insanı ciddi anlamda demoralize ediyor. Onları buradan özlediğimi sizin aracınızda tekrar dile getirmek en kısa sürede görüşmek buluşmak istiyorum. Şuanda sadece telefonda fotoğraflarına bakabiliyorum. Yasadaki mağduriyetten dolayı uzaklaştırma tedbir kararından dolayı evime gidemiyorum. Yaşları kurtarmadı için korona virüs salgından dolayı onlar dışarıya çıkamıyorlar. Böyle bir olumsuzluk var. Belki Türkiye'de ender istisnai durumlarda bir tanesi de diyebilirim. Yetkililerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı

Valilik izin vermedi

Çocukları ile görüşebilmek için çalmadığı kapı bırakmadığını ifade eden kurulur, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Vefa Sosyal Destek gurubu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Valilik, Emniyet aile içi şiddet bürosu gibi birçok yere gittiğimde olumlu bir sonuç alamadım. Bu mağduriyetimi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yetkililere sesleniyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Devlet bu zor günlerde insanlara temel gıda ihtiyaçlarını götürüyor. Ben bunların hiçbirini talep etmiyorum. Ben evladımı istiyorum. Onunla görüşebilmek istiyorum" - TOKAT

Kaynak: İHA

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