VALİLİKTEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI... İLK KEZ SÖYLENECEK
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VALİLİKTEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI... İLK KEZ SÖYLENECEK

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutlayacak.

29.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:36

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutlayacak. Programda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte bu güne özel mehter marşı söyleyecek.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılına özel Topkapı Sarayı'nda özel bir program hazırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılacağı programda dünyanın en eski ordu bandosu olan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte 'Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı söyleyecek. Ayrıca programda Kur'an-ı Kerim okunacak ve Kılıç Kalkan ekibi gösterisi yapılacak.

VALİLİKTEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI... İLK KEZ SÖYLENECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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