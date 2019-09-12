Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama

Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya İmam Hatibe Ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.

12.09.2019 13:00
Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya İmam Hatibe ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.


Kocaeli'de imam hatip okuluna gitmeyi reddettiği için 56 öğrencinin ortada kaldığı, Vali'nin velilere "Ya imam hatibe ya evinize" dediği iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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