Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama

12.09.2019 13:00

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya İmam Hatibe ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.



Kocaeli'de imam hatip okuluna gitmeyi reddettiği için 56 öğrencinin ortada kaldığı, Vali'nin velilere "Ya imam hatibe ya evinize" dediği iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle