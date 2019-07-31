Valilikten havaya silahla ateş açanlarla ilgili uyarı

Gaziantep Valiliği, havaya silahla ateş açanlara yönelik uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devletin temel görevlerinden birinin vatandaşların yaşam hakkını savunmak, sosyal hayatlarını devam ettirirken bulundukları her ortamda huzur içinde olmalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyon ve etkinlikler öncesi ve sonrasında toplanılan alanlarda ve veya bazı meskun mahallerde, balkon ve pencerelerden bireysel kutlama amaçlı ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu durumun kamuoyunu tedirgin ettiği belirtildi.

Meskun mahallerde ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesi, bu hususlara ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, bu tür organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulması, uygulamada birliğin sağlanması, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan afiş örneklerinin organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılmasının genel emir olarak yayımlanarak uygulamaya konduğunun kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda organizasyon sahiplerince, muhtarlıklara, güvenlik birimlerine bildirimde bulunma zorunluluğu getirilerek, organizasyonlarda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır."

Açıklamada bu tür organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlilerinin ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacağına dikkat çekilerek, muhtarların da bölgelerinde böyle bir durum olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA