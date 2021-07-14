VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde

bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
VALİLİKTEN HAVALİMANINDAKİ AFGANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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