Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama
Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.
Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.
(İHA)