Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama
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Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.

23.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:02
Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "20 gün önce 'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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