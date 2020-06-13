Valilikten 'gaz kokusu' açıklaması
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Valilikten 'gaz kokusu' açıklaması

Kırıkkale Valiliği, dün gece saatlerinde çevreye yayılan gaz kokusu dolayısıyla açıklama yaptı.

Valilikten 'gaz kokusu' açıklaması
13.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:27

Kırıkkale Valiliği, dün gece saatlerinde çevreye yayılan gaz kokusu dolayısıyla açıklama yaptı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde otogaz kokusu hissedildi. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Kokunun yoğun olarak hissedildiği yerlerde tedbir amaçlı bekleyen 112 Acil Servis ekipleri de bir kişiye müdahalede bulundu.

"Oksijen değerleri normal seviyede bulunmuştur"

Kırıkkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada da, "Yaklaşık iki saattir, şehrin belli noktalarında yoğun bir gaz kokusu olduğu yönünde şikayet ve ihbarlar gelmektedir. Bahse konu yerlerde AFAD, Çevre ve Şehircilik, Belediye, KIRGAZ ve ilgili diğer birimlerimizce alan taraması yapılmakta olup yapılan ölçüm ve taramalarda gaz kaçağı gibi tehlike arz edecek bir hususa rastlanmamış, oksijen değerleri normal seviyede bulunmuştur. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek bir olumsuzluk bulunmamakta olup an itibariyle çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Twitter'da gündem oldu

Kokunun mahallelerden geçen bir LPG tankerinden yayıldığını düşünen ekipler, geçiş yapılan güzergahları inceledi. Kentte paniğe neden olan koku sonrasında 'Kırıkkale' de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarından Twitter'da kısa sürede trend topic (TT) olan Kırıkkale, uzun süre gündemden düşmedi. Kullanıcılardan bazıları burada kokunun sebebini öğrenmeye çalışırken bazıları da duruma espriyle yaklaştı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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