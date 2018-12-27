Valilikten Fotoğraflı Provokasyona Yalanlama

Gaziantep Valiliği, 2 kardeşin yaralandığı kavgayla ilgili 2 Suriyeli şahsın daha gözaltına alındığını, olayda ağır yaralanan gencin öldüğü yönünde sosyal medyada yayılan iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 23 Aralık'ta iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı'nın yaralandığı olayla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bıçaklı kavgada ilimiz Gazikent Mahallesinde 23 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen Türk vatandaşlarımız ve Suriye uyruklu şahıslar arasında yaralama ve darpla sonuçlanan olayın ardından yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklanmıştır. 27 Aralık 2018 tarihinde olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi daha güvenlik kuvvetlerince yakalanarak adli süreçleri başlatılmıştır" denildi.

"VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR" Kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı'nın yaralı haldeki fotoğraflarının kullanılarak, gencin öldüğü yönünde sosyal medyada yayılan iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, "Yaralının fotoğrafları kullanılarak şahıs ve ailesi istismar edilmektedir. Vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, öldüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada bazı şahıslar ve gruplar tarafından olay atfedilerek gün ve zaman belirtilmek suretiyle protesto gösterileri yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunulmaktadır. Verilmiş resmi bir izin bulunmamaktadır. Sosyal medya ve diğer platformlarda suç işleyen ya da suç işlenmesine teşvik eden kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Provokatif olaylara mahal vermeme adına vatandaşlarımızın sağduyulu davranması ve art niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA