VALİLİKTEN EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜST GEÇİDE İLİŞKİN AÇIKLAMA Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL Valiliği'nden Eyüpsultan'da çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL Valiliği'nden Eyüpsultan'da çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, " Bugün saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan İlçemiz Hasdal Kışlası önünde D020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır.

Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. " denildi.

Kaynak: DHA