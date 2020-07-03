Valilikten düğün tedbirleri açıklaması Kırıkkale Valiliği, düğün törenleriyle ilgili İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca tavsiye niteliğinde kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, düğün törenleriyle ilgili İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca tavsiye niteliğinde kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz'da düğün salonlarının belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceklerinin duyurulmasıyla köy ve sokak düğünlerine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında gerçek olmayan paylaşımlarda bulunularak bilgi kirliliği yaşandığı belirtildi.

Özellikle eş, dost ve yakın akrabaların bir araya geleceği düğünlerde, hastalık bulaş ihtimalini kaldırmak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca tavsiye niteliğinde kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, düğün salonlarında yapılacak törenlerin en kısa sürede kurallara uygun olarak gerçekleşmesi, köy ve sokak düğünlerinde kurallara uygun olarak düğünlerin gerçekleştirilmesi, düğün süresince özellikle kadınların ev içerisinde program yaptığı, yemek ikramlarının çoğu zaman ev ve kapalı alanlarda yapıldığı da dikkate alındığında düğün kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin mümkün olduğunca aynı gün ve en kısa süre içerisinde tamamlanması, düğünün gerçekleştirildiği gün en geç saat 23.00'te tüm faaliyetlerin bitirilmesi, düğün davetiyelerinde düğüne katılacak kişilerin asgari sayıda katılması, sosyal mesafe kurallarına, maske takma zorunluluğu ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde hatırlatıcı cümlelere yer verilmesi tavsiye edilmektedir."

Kaynak: AA