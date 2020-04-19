Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü
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Şanlıurfa, Yerel

Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü

- Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü Şanlıurfa Valiliği ilin sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ilin havadan çekilmiş görüntülerini yayımlayarak halka teşekkür etti.

19.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:19
Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü

- Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği ilin sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ilin havadan çekilmiş görüntülerini yayımlayarak halka teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgın riskinin önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden vatandaşlara, şehrin çok özel görüntüleriyle teşekkür etti.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs ile mücadele kapsamında, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Şanlıurfa tarihi bir gün yaşadı. Zorunlu olarak göreve giden kamu çalışanları ve özel izinle dışarıya çıkanlar hariç, hiç kimsenin bulunmadığı şehrin caddeleri bomboş kaldı.

Şanlıurfa'da yaşanan bu tarihi olayı havadan görüntüleyen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı, muhteşem görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Erin, "Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evde kaldığın için teşekkürler Şanlıurfa. Senin ve sevdiklerinin sağlığı için, yarın da aynı hassasiyetle #EvindeKalŞanlıurfa" ifadesini kullandı.

Vali Erin'in, sokağa çıkma kısıtlamasında paylaştığı bir dakikalık video, Abide Kavşağında dalgalanan dev Türk Bayrağı görüntüsü ile başlıyor. Emniyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Çevre Yolu ve GAP Vadisi ile sona eriyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve paylaşılan videonun, bu akşam yeni görüntülerden oluşan ikinci kısmının yayınlanacağı belirtildi.

Valilikten droneli kısıtlama teşekkürü

Kaynak: İHA

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