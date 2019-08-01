Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Valiliği, kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın ve valilik çalışanlarının isimlerini kullanarak çeşitli gerekçeler ile verilen banka hesaplarına para yatırılmasını isteyenlere karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, iş adamları ve vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durumda güvenlik birimlerine haber vermeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA