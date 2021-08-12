Valilikten Çorum'daki mevsimlik işçilere saldırı iddialarına ilişkin açıklama

Çorum'da mevsimlik işçilerle köylüler arasında çıkan kavganın münferit bir adli olay olduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum'da mevsimlik işçilerle köylüler arasında çıkan kavganın münferit bir adli olay olduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Çorum'da mevsimlik işçilere baskı ve saldırı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mevsimlik işçilerin huzur ve güven içinde çalışması için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Yaklaşık 2,5 ay önce Şanlıurfa'dan Çorum'a gelen ve merkeze bağlı Abdalata köyü yakınlarına yerleşen mevsimlik işçilerle köy sakinleri arasında çevrenin kirletilmesi iddiasıyla gerginlik yaşandığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Ağustos'ta köy muhtarı ve köy halkından birkaç kişi ile mevsimlik işçiler arasında tartışma çıkmış ve tartışma daha sonra karşılıklı kavgaya dönüşmüştür. Kavga hadisesi o anda ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma devriyesi tarafından müdahale edilerek sonlandırılmıştır. Karşılıklı kavga olayında işçilerden 5 ve köy halkından 4 olmak üzere toplam 9 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Kavga olayını duyan bir grup köylü vatandaşın da olay yerine toplanması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma kuvveti tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve vatandaşlar sakinleştirilerek köylerine geri gönderilmiştir."

Olayın devam etmesini önlemek amacıyla, mevsimlik işçilerin de talepleri doğrultusunda başka bir bölgeye nakledildiklerinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatılmıştır. Son zamanlarda, basın ve sosyal medyada 'Çorum ilinde mevsimlik işçilere baskı ve saldırı yapılıyor' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu olay iki grup arasında meydana gelen münferit bir adli olay kapsamındadır. Çorum ilinde misafir olarak bulunan mevsimlik işçilerin huzur ve güven içinde çalışması için her türlü tedbir alınmakta, ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan