Valilikten çöken binayla ilgili açıklama
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Valilikten çöken binayla ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

09.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:27
Valilikten çöken binayla ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği, 'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde , emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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