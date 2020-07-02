Valilikten Başakşehir'deki fabrika yangınıyla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği'nden Başakşehir'de çıkan fabrikada yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.
02.07.2020 08:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:59
İstanbul Valiliği'nden Başakşehir'de çıkan fabrikada yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, 05.13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edildi. Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; otuz ikiaraç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Fabrikada çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi.
Kaynak: DHA