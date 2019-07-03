VALİLİKTEN ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da Arapça tabela bulunan iş yerlerinin denetimiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça işyeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15 Haziran 2019 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyet, Valiliğimiz koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve belediyelerimiz eliyle yürütülecek olup, pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayacak şekilde devam etmektedir" denildi

730 İŞ YERİ DENETLENDİ

15 Haziran ile 1 Temmuz arasında tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 iş yerinin ziyaret edildiği belirtilirken,

işyeri sahiplerine, tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Türkçe, yüzde 25'lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda süre verildiği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında, "Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu işyeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatılmış, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"TABELALARIN UYGUN HALE GETİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR"

Açıklamada, "Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, Valiliğimiz koordinasyonunda işyeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren işyeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz" denildi.

Kaynak: DHA