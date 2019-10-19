Valilikten anlamlı proje "Engelim, Hayallerime Engel Değil"

19.10.2019 10:45

Uşak Valiliği tarafından özel çocuklara sahip çıkmak, destek olmak ve onların yaşamış oldukları zorlukları anlamak adına, empati kurmak, toplumla bütünleşmesine katkı sağlamak, engelli çocukları hayatlarını kolaylaştırmak ve onları desteklemek amacıyla "Engelim, Hayallerime Engel Değil" projesi gerçekleştiriliyor.



Uşak Valiliği tarafından hazırlanan "Engelim, Hayallerime Engel Değil" projesi, kent merkezi, ilçe ve köylerinden 17 özel çocuğa valilik tarafından mektup gönderildi. Çocukların aileleri de bu çağrıdan dolayı mutlu olduklarını ve projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Projede, özel çocuklara sahip çıkmak, destek olmak, onların yaşamış oldukları zorlukları anlamak adına, empati kurmak ve toplumla bütünleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İnsanların yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak çocukları teşvik etmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları desteklemek amacıyla "Engelim, Hayallerime Engel Değil" projesini gerçekleştiren Vali Funda Kocabıyık, "Çocuklarımıza hayal ettikleri meslekleri sorduk ve bu mesleklere uygun gerekli malzemeleri tedarik ettik. Aynı zamanda çocuklarımızı ilgi duydukları mesleğin ustasıyla bir araya getirerek bu konuda eğitim almalarının da önünü açtık. Bizler, engelleri hep birlikte aşmak için buradayız. Çevremizde güzelliklerin artması ve insanımızın mutlu olması bizleri sevindirmekte ve daha güzel işler yapmak, daha büyük projelere imza atmak adına teşvik etmektedir. İnşallah, "Engelim, Hayallerime Engel Değil" projesiyle de bunu bir nebze de olsa gerçekleştirmiş olacağız. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA