Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama

Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

05.11.2019 14:10
Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Ankara'da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

(İHA)

Kaynak: İHA
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