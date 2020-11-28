VALİLİKTEN ANA OKULLARINA İLİŞKİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İstanbul DHAİstanbul Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi. "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.

Valilik ayrıca; STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin genel kurul da dahil 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı