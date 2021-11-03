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Valilikten 112 açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Valilikten 112 açıklaması

Aydın Valiliği, tüm acil çağrıların 112 numarası altında aynı merkeze iletildiğini hatırlattı.

AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği, tüm acil çağrıların 112 numarası altında aynı merkeze iletildiğini hatırlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tüm acil çağrıların "112" numarası altında aynı merkezden karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca kurulan 112 Acil Çağrı Merkezleri 81 ilde faaliyete geçmiştir. Yıllardır farklı telefon numaraları kullanarak acil yardım hizmeti almaya çalışan vatandaşlarımızın alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekirken, acil çağrılar artık "Tek Numara 112 Acil Çağrı" hattı üzerinden karşılanmaktadır" denildi. - AYDIN

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