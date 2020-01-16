Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Haberler » Güncel » Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Haber

Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Zonguldak'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

16.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:22
Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı

'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.


Zonguldak Valisi Başkanlığında, Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı, BEÜ Rektörü, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Bot Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gençlik ve İl Müdürü, İl Müftüsü, Yeşilay Temsilcisi ve diğer paydaşların katılımıyla toplantı yapıldı.


2019 yılının genel değerlendirmesi ile yapılarak, çalışmalar gözden geçirildi. 2020 yılında yapılacak çalışmalar, alınacak önlemler ile yürütülecek iş ve işlemler görüşüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler