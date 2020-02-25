Valilikte Halk Günü

25.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:36

Kütahya Valisi Ömer Toraman; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Toraman başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'na; Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Toraman sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA