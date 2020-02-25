Valilikte Halk Günü
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Valilikte Halk Günü

Kütahya Valisi Ömer Toraman; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

25.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:36
Valilikte Halk Günü

Valisi Ömer Toraman; istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Toraman başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'na; İl Basın ve Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.


Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Toraman sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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