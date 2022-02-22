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Valilikte asayiş toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Valilikte asayiş toplantısı

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen 'İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları' sürüyor.

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen 'İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları' sürüyor.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konularının değerlendirildiği toplantıda mevcut tedbirler ile alınması gereken alınması gereken önlemler görüşüldü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Uyuşturucu, Pazartesi, Asayiş, Yerel, Haberler

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