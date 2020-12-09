Valiliklere "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesi gönderildi Açıklaması
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Valiliklere "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesi gönderildi Açıklaması

09.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:08
Valiliklere

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgeye göre, sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgeye göre, sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, valiliklere "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artışın yaşandığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararlarının alındığı vurgulandı.

Vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı gerçekleştirilen olta balıkçılığının başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalık halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesinin esas olduğuna değinildi.

Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik yeni kararların alındığı aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmaları sağlanacak. Bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususlarla ilgili uyarı ve ikazlarda bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenecek."

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı belirtilen genelgede, "Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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