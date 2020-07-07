Valiliklere Genelge Gönderildi, Türkiye Genelinde Kovid-19 Denetimi Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına göre ülkemizde vaka sayılarında azalma sürüyor.

Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına göre ülkemizde vaka sayılarında azalma sürüyor. Günlük yeni vaka sayısının binin altına düşmeme nedeni ise kurallara uyulmaması. Vatandaşların çoğu maske + sosyal mesafe kuralına uymuyor, iş yerleri de tedbirleri uygulamıyor. 8 Temmuz tarihi itibarıyla, Türkiye genelinde iş yerlerinin koroanvirüs tedbirlerine uyup uymadıkları denetlenecek.

Türkiye Genelinde, Her Yer Denetlenecek!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyi gönderdi. Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetlenecek.

Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların valiler yönetim ve koordinasyonunda, tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağı da kaydedildi. Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Tamindir