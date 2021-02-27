Valiliklerden yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
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Valiliklerden yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

27.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:22
Valiliklerden yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağının 1 Mart'ta toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlarla netleşeceği bildirildi.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağının 1 Mart'ta toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlarla netleşeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği anımsatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubunun (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edileceği aktarılan açıklamada, bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart'ta mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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