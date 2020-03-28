Valiliklerde Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı
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Koronavirüs, Sakarya, Güncel

Valiliklerde Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni alınan ek tedbirler için toplandı.

28.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:46
Valiliklerde Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni alınan ek tedbirler için toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın hastalıkla mücadelede İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında alınan ek tedbirlerin uygulanmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin valilik binasındaki toplantıya başkanlık etti.

Salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili olarak alınan ek tedbirlerin önemine vurgu yapan Vali Nayir, toplantıda genelge maddelerini hatırlattı.

Vali Nayir, genelgedeki hususların kentte sorunsuz bir şekilde uygulanmasına dair gerekli çalışmaların ivedi şekilde başlatıldığını belirtti.

Görev dağılımının yapıldığını ifade eden Nayir, tüm vatandaşların da alınan tedbirlere riayet etmelerinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca alınan ilave tedbirler doğrultusunda, İl İdare Kurulu Toplantısı ve Pandemi Kurulu Toplantısının gerçekleştirildiğini söyledi.

Mesire alanları ve şehir dışı otobüs terminalinde gerekli tedbirlerin uygulamaya konulacağını vurgulayan Vali Dağlı, "Salgın nedeniyle ilde tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. 14 kural ve 14 gün kuralını unutmayalım. Mümkün olduğunca az kişiyle temas kuralım. Kovid-19 ile mücadelemizdeki başarı, devletimizin aldığı önlemler kadar, vatandaşlarımızın da sosyal mesafe, hijyen kurallarına ve mümkün olduğunca da "EvdeKal" çağrılarına uymalarıyla doğru orantılı." diye konuştu.

Vali Dağlı, otobüs terminalinde alınan kararları şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası otobüs seyahatleri Valilik iznine bağlanmıştı. Bu çerçevede doktor kararı ile sevki uygun görülenler, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olanlar, son 5 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri olmayanlar bugün saat 17.00'den sonra otogarda görev yapacak 'Seyahat İzin Kurulu'ndan alacakları 'Şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi' ile seyahat edeceklerdir."

Kocaeli

Koceli Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler ve Kararlarla İlgili Genişletilmiş İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, vali yardımcıları Dursun Balaban ve Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Defterdar Dursun Ali Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve İl İdare Kurulu Müdürü Yunus Güneş katıldı.

Toplantıda, salgın kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise salgınının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara istinaden, Kocaeli genelinde bulunan piknik alanları ve ören yerleri hafta içi ve hafta sonu kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, salgın tehdidini engellemenin en temel yolunun vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmeleri olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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