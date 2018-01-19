Valilik Yeni Toplantı ve Gösterin Yürüyüş Yerleri Belirlendi

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için alanlar, yapılan düzenleme ile yeniden belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni alınan kararla toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri ile ilgili düzenleme yapıldığı belirtildib Açıklamada, "Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünce Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar çıkartıldı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 26. maddeleri ile bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, Gaziantep'te Açık Yer toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park alanı, Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları ise 14 Şehit Anıtından başlayarak Kadı Osman Sokağını takiben Tur Otobüsleri Park Alanı bitiş ve Kıbrıs Caddesi ile Kamil Ocak Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Kamil Ocak Caddesini takiben Arkeoloji müzesi önünde son bulan yürüyüş güzergahı olarak belirlendi" denildi. - GAZİANTEP