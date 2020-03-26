Valilik, "Vefat eden hastamızın örnek sonucu henüz çıkmadığından pozitif gibi önlemler alınıp... Zonguldak Valiliği 82 yaşında solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hastanın defniyle ilgili açıklamada bulundu.

Zonguldak Valiliği 82 yaşında solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hastanın defniyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Covid-19 pozitif gibi önlemler alınıp defnedilecektir" denildi.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün vefat eden ve defnedilen hasta konusunda ilimizdeki basın yayın organlarında yayınlanan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla il Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Dün vefat eden S.K.S. isimli erkek hastamız 56 yaşında olup şeker hastalığı mevcuttur. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi gören bir hastadır. Yine 20/03/2020 tarihinde akciğer enfeksiyonu teşhisi nedeniyle hastaneye yatırılmış, 25.03. 2020 tarihinde vefat etmiştir. Hastanın yapılan Covid-19 PCR testi negatif gelmiştir. Defin işlemi, ölüm olaylarında şüphe varsa, teyit olmasa da her ihtimale karşı teyit varmış gibi tedbir amaçlı olarak gerekli önlemler alınarak yapılmıştır.

Ayrıca vefatı nedeniyle bugün defnedilecek olan E.B. isimli 82 yaşında erkek hasta, dün Devrek Devlet Hastanesine solunum sıkıntısı nedeniyle başvurmuş olup, Yoğun Bakım ihtiyacı olduğundan Atatürk Devlet Hastanesin de tedavi altına alınmış, vefat etmiştir. Vefat eden hastamızın alınan örnek sonucu henüz çıkmadığından yukarıda vurgulandığı gibi Covid 19 pozitif gibi önlemler alınıp defnedilecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA