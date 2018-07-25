Valilik ve Kaymakamlıklardaki OHAL Büroları Kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 18 Temmuz tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120 nci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Bu çerçevede; 08.03.1984 tarihli 18335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında Olağanüstü Hal (OHAL) büroları kurulmuştu.

18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçi?leri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.