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Valilik ve Büyükşehir, yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019'u, 2020'ye bağlayan 31 Aralık Salı akşamı ile 1 Ocak Çarşamba gününü vatandaşların güvenli ve huzurlu geçirebilmeleri için alınan önlemleri duyurdu.

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31
Valilik ve Büyükşehir, yılbaşı tedbirlerini duyurdu

ve , 2019'u, 2020'ye bağlayan 31 Salı akşamı ile 1 Ocak Çarşamba gününü vatandaşların güvenli ve huzurlu geçirebilmeleri için alınan önlemleri duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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