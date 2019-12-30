Valilik ve Büyükşehir, yılbaşı tedbirlerini duyurdu

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019'u, 2020'ye bağlayan 31 Aralık Salı akşamı ile 1 Ocak Çarşamba gününü vatandaşların güvenli ve huzurlu geçirebilmeleri için alınan önlemleri duyurdu.