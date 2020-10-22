Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı
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Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı

22.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:45
Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı

Balıkesir'in Bandırma ilçe Belediyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemleri görüşmek amacıyla Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz online görüşme düzenledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçe Belediyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemleri görüşmek amacıyla Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz online görüşme düzenledi.

Bandırma Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile telekonferans yöntemiyle bir araya gelerek salgınla mücadele konularını görüştü.

Ülkemizde ve dünyada yoğun bir şekilde mücadele verilen Covid-19 salgınıyla ilgili olarak uygulanan tedbirler ve son gelişmeleri ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir İlçe Belediye Başkanları'nın katıldığı telekonferans görüşmesiyle değerlendiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın başkanlığında gerçekleşen diğer bir salgınla mücadele değerlendirme görüşmesinde yer aldı. Bu görüşme geniş katılımla gerçekleştirilirken tüm ilçe Kaymakamları, tüm ilçe Belediye Başkanları, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı hazır bulunarak tüm ilçeleriyle birlikte Balıkesir'in genelinde uygulanan tedbirlerle ilgili son gelişmeler ele alındı. - BALIKESİR

Valilik ve Büyükşehir ile online pandemi toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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