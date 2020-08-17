Valilik, Valinin ismini kullananlara karşı uyardı Adıyaman Valiliği yazılı açıklama yaparak, Vali Mahmut Çuhadar ismini kullanarak engelli kişilere yardım toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Valiliği yazılı açıklama yaparak, Vali Mahmut Çuhadar ismini kullanarak engelli kişilere yardım toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde Valiliğimize gelen bilgilere göre bazı kişi veya kişilerin Valimiz Mahmut Çuhadar'ın adını kullanarak bazı vatandaşlarımızı arayıp, engelli kardeşlerimize yardım yapılması bahanesiyle verdikleri hesap numarasına para yatırılmasını talep ettikleri duyumu alınmıştır.

Konu ile ilgili Valimiz Mahmut Çuhadar'ın böyle bir talepte bulunması söz konusu değildir. Devletimiz, engelli vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunmaktadır. Buna benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, Valimizin adını kullanan böyle şahıslara itibar edilmemesini, böyle bir taleple karşılaşılması halinde vatandaşlarımızın, İl Emniyet Müdürlüğünün 155 Polis haber merkezi ve İl Jandarma Komutanlığının 156 nolu telefonuna başvurmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA