Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş bekleniyor
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Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş bekleniyor

Kırşehir Valiliği hata sıcaklıklarının hissedilir derecede düşüş göstereceğini açıkladı.

Kırşehir Valiliği hata sıcaklıklarının hissedilir derecede düşüş göstereceğini açıkladı.

Sıcaklıklarda düşüşle birlikte kar yağışı olacağı beklentisinin de belirtildiği açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre; ilimiz ve çevresinde 9 Nisan 2021 Cuma günü sabah saatlerinde başlayıp 12 Nisan 2021 Pazartesi akşam saatlerine kadar kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Yer yer etkili olacak kar yağışına bağlı olarak hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak (10 ila 16 derece) mevsim normalleri altına ineceği, ayrıca rüzgarın yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:35:43. #1.14#
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