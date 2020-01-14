Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması
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Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması

İSTANBUL Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.

14.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:02
Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması
İSTANBUL Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Valiliğin açıklaması şöyle: "Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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