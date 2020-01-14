Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası açıklaması

14.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:02

İSTANBUL Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.

Valiliğin açıklaması şöyle: "Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."

Kaynak: DHA

- İstanbul