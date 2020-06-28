VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI
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VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI
28.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:37
İstanbul Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) alınan bilgilere göre; Maltepe ilçemize bağlı Kayışdağı orman bölgesinde saat 16: 35'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 16: 48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başlanmıştır. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan angına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Yangın saat 17: 30'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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