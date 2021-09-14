VALİLİK'TEN KADIKÖY'DE CAMİ YAKMA GİRİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kadıköy Faikpaşa Camii'nin bir kişi tarafından yakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.

yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.

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