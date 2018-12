Valilik'ten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Operasyon İddialarına Cevap

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne operasyon yapıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne operasyon yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek,"Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Aralık 2018 Çarşamba günü 17.00 sularında 155 Haber Merkezine gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yakıt depolarına alınan malzemenin tankerlere boşaltılması için gelen araçlardan biri aktarım yaparken diğerinin ayrıldığı yönündeki bilgi üzerine çevrede yapılan araştırmada S.O. idaresindeki ihaleyi alan şirkete ait 27 C 9278 plakalı araç ekiplerce muhafaza altına alınmıştır. Yakıt dolu araç, yed-i emine teslim edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce tankerlerin sürücüleri S.O. ve G.K. ile Gençlik Spor Müdürlüğü görevlileri C. Ç. ve Ş. A.'nın ifadeleri alınmıştır. İfadelerine başvurulan şahıslar serbest bırakılırken, dosya ikmalen adli makamlara gönderilecektir" denildi. - GAZİANTEP