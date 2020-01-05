VALİLİK'TEN FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

05.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:25

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla İstanbul için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kar yağışının beklenmediğinin belirtildiği açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Rüzgarın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: DHA