Valilik'ten Filiz Adalı açıklaması
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Valilik'ten Filiz Adalı açıklaması

Valilik'ten Filiz Adalı açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK Valiliği'nden, Filiz Adalı'nın, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın sopalı saldırısına uğraması olayıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

ZONGULDAK Valiliği'nden, Filiz Adalı'nın, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın sopalı saldırısına uğraması olayıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin Adalı ile görüştüğünün belirtildiği açıklamada, "Mağdur, kadınlarımıza sunulan kadına yönelik hizmetlerden yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kilimli ilçesinde yaşayan Filiz Adalı, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı 19 yıllık eşi S.A.'nın sopalı saldırısına uğradı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde başına 10 dikiş atılan Adalı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan S.A. serbest bırakılırken, Zonguldak Valiliği de sopalı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada S.A. hakkında iki ay önce çıkan haberler üzerine 6 ay süreli önleyici tedbir kararı ve elektronik kelepçe takılması kararı alınması sağlandığı ve kararın Filiz Adalı'nın mahkemeye sunduğu dilekçeyle kaldırıldığı hatırlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince de kendisiyle birçok kez görüşme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Mağdur, kadınlarımıza sunulan kadına yönelik hizmetlerden yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir. 31 Ağustos tarihinde aile içinde sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.A., eşi S.A. tarafından kafasından açık yara oluşacak şekilde yaralanmış, 112 ekiplerince hastaneye sevki sağlanmış, konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bu arzu edilmeyen üzücü olay sonrasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince mağdur F.A. ile görüşme sağlanmış, kendisinin sunulan hizmetlerle ilgili yine hiçbir talebi olmamıştır. Sığınma talebinin olmadığını ifade eden F.A. isimli vatandaşımız lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alınmıştır. Valilik makamı olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmaya yönelik bilgilendirme ve uyarılar, KADES uygulamasının kadınlarımıza sağladığı imkanlar sık aralıklarla sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurulmakta olup konuya büyük bir duyarlılıkla yaklaşılmaktadır. İlimizde halen kolluk kuvveti tarafından mağdur kadınlarımıza yönelik uygulanan 30 tedbir kararı, mahkeme tarafından uygulanan 86 önleyici tedbir kararı ayrıca mahkeme tarafından uygulanan 32 koruyucu tedbir kararı bulunmaktadır."

Temmuz ayında DHA'ya konuşan Filiz Adalı, "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" demişti. Cumhuriyet Başsavcılığı da S.A.'ya 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı verdi. Ancak Adalı, çocuklarının psikolojilerinin bozulması ve il dışına taşınma kararı nedeniyle dilekçeyle mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçti.


Valilik'ten Filiz Adalı açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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