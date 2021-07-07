Valilik'ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili açıklamaC
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Valilik'ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili açıklamaC

Valilik'ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili açıklamaC
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Atatürk heykeline yapılan keserli saldırı sonrası açıklama yapan Valilik, olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını bildirdi.

Bursa'da Atatürk heykeline yapılan keserli saldırı sonrası açıklama yapan Valilik, olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda M.Y. isimli bir kişi elindeki keserle heykel caddesinin simgesi üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup zarar vermeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp haber verdi. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan Valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve görevli bekçiler tarafından müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Bursa Valiliği olayın gerçekleştiren M.Y. isimli kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Atatürk Heykeli'ne; 07 Temmuz 2021 günü saat 14.10 sıralarında, elinde keser bulunan M.Y. isimli şahsın zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Ali Kamur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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