Valilik'ten Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama - Haberler
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Valilik'ten Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Valilik'ten Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama

İSTANBUL Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

ARNAVUTKÖY (DHA) - İSTANBUL Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İvedilikle olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir."


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Haber: Valilik'ten Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama - Haberler
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